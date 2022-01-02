Актриса поделилась семейным кадром

Юлия Меньшова опубликовала в Instagram фото со своей семьей – матерью Верой Алентовой, мужем Игорем Гордининым и детьми Таисией и Андреем. В Сети отметили, что родственники телеведущей прекрасны, а СМИ обратили внимание на внешний вид ее родительницы.

Старшее поколение снялось с вымученной улыбкой. Дети артистки выглядят более счастливыми. СМИ обратили внимание на то, что Алентова сильно похудела, осунулась. После смерти Владимира Меньшова в Сети почти не появлялись кадры его вдовы.

Пост Меньшова сопроводила глубокой мыслью. Артистка призналась, что ее семья редко собирается вместе из-за загруженных графиков, как правило, это происходит на праздники. Однако этот Новый год оказался другим. Боль от потери близкого человека, призналась Меньшова, настигает неожиданно даже спустя время. По ее словам, это нужно научиться принимать и переживать.

В комментариях поклонники поделились своими переживаниями и болью, а также поздравили звездное семейство с Новым годом.

Владимира Меньшова ушел из жизни пятого июля 2021 года. Причиной смерти стала болезнь, вызванная коронавирусом. Алентова тоже подхватила инфекцию, супруги вместе оказались в больнице.

Вдова прервала траур по мужу и вышла на сцену спустя месяц после его смерти. По признаниям Меньшовой, она тоже нашла спасение в работе.