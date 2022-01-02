19-летняя девушка с радостью позировала фотографу

Сейчас внучка первого президента нашей страны Бориса Ельцина Мария Юмашева отдыхает на элитном курорте Сен-Бартс. Девушка отлично проводит время на "острове миллионеров" и не забывает радовать многочисленных подписчиков яркими летними кадрами.



В качестве подарка на Новый год Мария опубликовала на своей личной странице в социальной сети Instagram откровенные кадры в элегантном бикини. Наряд красавицы состоял из двух элементов раздельного купальника глубокого черного цвета. Стоит отметить, что достаточно простой крой купального костюма подчеркнул изысканность и сдержанность внучки известного государственного деятеля.

Также Маша решила отказаться от браслетов, сережек и кулонов. Естественная красота девушки привела в восторг ее многочисленных подписчиков.

"С Новым годом, прекрасная!", "Богиня", "Огонь!", – пишут восторженные пользователи Сети.



Судя по всему, девушка провела сеанс фотосессии сразу после купания. Знаменитость позирует на фоне лестницы, на которой видны мокрые отпечатки ее тела. Также капли воды стекают по подтянутой фигуре внучки Ельцина.

Кстати, знаменитость проводит время на фешенебельном курорте в компании своего возлюбленного, прославленного футболиста Федора Смолова. В разделе "истории" девушка поделилась совместным кадром с любимым. На снимке видно, как Маша устремляет полный любви взгляд в глаза широко улыбающегося спортсмена.