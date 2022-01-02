Телеведущий продолжает свое восхождение по карьерной лестнице

В жизни известного российского телеведущего Андрея Малахова начинается новый этап. С наступившего года на отечественных телеэкранах будут показывать его авторскую передачу, получившую название "Сегодня Пятница".



Через несколько дней, 11 января, знаменитости стукнет 50 лет. Одним из подарков к полувековому юбилею стало открытие его нового телепроекта. Организаторы приняли такое решение на основе отличных рейтингов, которые демонстрируют другие шоу Малахова.

Формат свежего проекта во многом напоминает предыдущие, весьма успешные работы Андрея. В этот раз звездные гости шоумена снова будут собираться за огромным круглым столом. Малахов пригласит на передачу авторов и певцов старых и любимых всеми композиций, а также исполнителей современных хитов.

Гости поделятся с аудиторией личными историями, а также будут петь и танцевать. Организаторы уверены, что такие душевные посиделки придутся по вкусу многим телезрителям старшего поколения. В первом выпуске шоу, который выйдет 7 января, примет участие прославленный российский исполнитель Ярослав Сумишевский, он споет песню "Ты не суди". Также в эфире появятся другие именитые гости.

Напомним, недавно многие зрители всерьез обеспокоились из-за внешнего вида Андрея Малахова. Новогодняя программа, в которой он выступил ведущим, наделала много шума. В комментариях люди гадали: то ли Малахов серьезно болен, то ли он неудачно сходил к пластическому хирургу.