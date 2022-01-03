Артистка не смогла обрести женское счастье

Советская и российская актриса Нонна Мордюкова до конца своих дней винила себя за то, что не оставила семью ради писателя Василия Шукшина. Журналисты "Пятого канала" вспомнили, что происходило в личной жизни деятельницы культуры.

Когда Мордюкова училась во ВГИКе, она познакомилась с актером Вячеславом Тихоновым. Звезду фильма "Семнадцать мгновений весны" сразу же покорила очаровательная брюнетка. Однако ответить ему взаимностью Нонна Викторовна не могла – в тот момент она была влюблена в женатого режиссера Сергея Герасимова.

Мать актрисы Ирина Петровна не одобряла ее связь со сценаристом. Родные настаивали на том, чтобы красавица обратила внимание на застенчивого Тихонова. Его считали идеальной кандидатурой для артистки. В итоге Мордюкова сдалась и вступила в отношения с Вячеславом Васильевичем. Их союз закончился браком.

Однако семейная жизнь не приносила Нонне Викторовне никакой радости. Супруги часто конфликтовали. Не изменило ситуацию и появление их общего сына Владимира.

Во время съемок фильма "Простая история" Мордюкова встретила Шукшина. Василий Макарович очень понравился актрисе. Писатель тоже почувствовал влечение к деятельнице культуры. Сценарист утверждал, что они станут идеальной парой.

Несмотря на вспыхнувшие чувства, артистка не смогла бросить семью. С тяжестью на сердце она отказала Шукшину и продолжила жить с Тихоновым. Но этот брак был обречен – спустя несколько лет актеры подали на развод.

Позже Мордюкова вышла замуж за артиста Владимира Сошальского. Также кинозвезда состояла в длительных отношениях со сценаристом Борисом Андроникашвили. При этом именно Василия Макаровича она называла главным мужчиной в своей жизни.

Нонна Викторовна до конца своих дней корила себя за то, что не сошлась с Шукшиным. Ведь если бы они были вместе, писатель бы не страдал из-за проблем с алкоголем.

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