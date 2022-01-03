Заметно изменившийся телеведущий не смог сдержать эмоции

Недавно стало известно, что в жизни именитого российского телеведущего Андрея Малахова наступили серьезные перемены. Уже в ближайшие дни на российский телеэкраны выйдет его новая авторская программа, которую назвали "Сегодня Пятница". Первый выпуск телешоу был ознаменован необычным событием. Андрей Малахов, который недавно перепугал поклонников странным внешним видом, внезапно расплакался.



Эмоции захлестнули шоумена в момент, когда основатель популярной музыкальной группы "Рождество" Геннадий Селезнев исполнил свою знаменитую композицию. Слезы хлынули из глаз Малахова на пронзительных строчках:

"Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным".

Известно, что, по мнению некоторых фанатов, Андрей выглядел весьма неважно во время новогодней передачи, где он выступил в роли ведущего. Многие предположили, что у Малахова серьезные проблемы со здоровьем. На этом фоне его излишняя эмоциональность может настораживать.

Впрочем, сам шоумен пока не давал никаких комментариев по поводу проблем с самочувствием. Учитывая, что сейчас он активно занимается работой над новым проектом, у Малахова явно хватает сил на дальнейшее продвижение по карьерной лестнице.

Кстати, свежий телепроект посвящен музыкальному наследию нашей страны. В гости к Малахову будут приходить любимые певцы и композиторы прошлых десятилетий, а также современные исполнители песен. На передаче гости Малахова будут петь, танцевать, а также делиться личными историями.