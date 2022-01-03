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Максим Галкин в беседе с литературным обозревателем Галиной Юзефович рассказал о своей национальности. По его словам, ни его мать, ни отец не имели русских корней – оба родителя были еврейского происхождения.
Он вспоминает, что во время знакомства с его матерью, Натальей Прагиной, отец, Александр, был перспективным офицером.
"Мой дед, Григорий Робертович Прагин, был категорически против этого брака именно из-за того, что он видел в отце перспективного офицера", – вспоминает артист.
Дедушка артиста тоже был военным. Он полагал, что жена-еврейка может загубить Александру Галкину жизнь, однако тот слушать никого не стал. Юморист отметил, что в итоге его родителю удалось дослужиться до генерал-полковника.
Максим полагает, что меньше всего его отец думал о своей карьере, поскольку всегда в анкетах категорично указывал национальность супруги, даже если этого делать не требовалось.
"У нас была абсолютно либеральная семья. Отец – единственный человек такого ранга, который остался в Минобороны РФ, не приехав к ГКЧП", – рассказал Галкин.
Артист вспоминает, что из-за национальности его предки сталкивались с серьезными проблемами. Бабушку в собственном доме в Одессе убили нацисты – ее могилу он не может найти до сих пор. Одного из дедушек представляли к званию Героя Советского союза, но награду он так и не получил. Позже в кулуарах ему объяснили, что это было связано с его еврейским происхождением.
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