Как сейчас выглядит последняя жена Абдулова

Как сейчас выглядит последняя жена Абдулова
Фото: Aleksandr Sternin/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Кадры с вдовой показала Лариса Долина

Знаменитого актера Александра Абдулова не стало 14 лет назад, 3 января. Он умер после продолжительной борьбы с болезнью. У артиста остались молодая супруга Юлия и единственная дочь Женя, которой на момент смерти отца было несколько месяцев.

В честь годовщины кочины Абдулова, его родные наведались на кладбище. Лариса Долина, которая дружила с актером, показала фото с траурного места – там она застала его вдову и дочку.

Как написала певица в Instagram, девочка очень сильно выросла и очень похожа на отца.

"К сожалению, категорически отказалась фотографироваться… Очень красивая, в папу, чудесная девочка растёт. Папа ею бы гордился", – сообщила певица.

На кадрах, опубликованных на странице Долиной, Женю обрезали, оставив лишь Юлию в обнимку с артисткой. 

Певица поблагодарила вдову Абдулова за то, что та сделала ее друга в последние дни его жизни счастливым. 

Сейчас Юлии Мешиной 46 лет, она вышла замуж за актера в 2006 году. По слухам, сейчас она живет с другим мужчиной, но подробности личной жизни предпочитает не афишировать.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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