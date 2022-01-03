Маликова отказалась от досрочного выхода на пенсию

Маликова отказалась от досрочного выхода на пенсию
Фото: Lev Ilyin/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость не ожидала такого общественного резонанса

Инна Маликова в конце 2021 года добилась статуса пенсионерки через суд – выход на досрочную пенсию для знаменитости стал возможен в 45 лет. Однако сразу после новости на артистку обрушилась волна общественной критики, из-за которой она приняла решение отказаться от государственных выплат. Свою позицию на этот счет она объяснила изданию StarHit.

Выйти на пенсию ей предложили юристы организации, в которой она официально работает уже 25 лет – тогда она не придала этому особого значения, поскольку в творческих кругах это является общепринятой практикой. В пример она привела свою мать, которая получила статус пенсионерки в 37 лет.

"Все выплаты я планировала перечислять благотворительному фонду "Старость в радость", которому помогаю на протяжении многих лет", – уверяет она.

Директор фонда Елизавета Олескина утверждает, что Маликова действительно является большим другом организации и активным помощником. 

После скандала знаменитость решила отказаться от права выйти на пенсию досрочно, хотя, как уверяют эксперты, Инна имеет на нее все законные основания.

"Кому-то это может показаться несправедливым, но есть закон, не мы его придумали", – заявляют юристы. 

Теперь Инна Маликова намеревается претендовать на пенсию на общих основаниях. Как рассказывал ее отец, звезде положены 15 тысяч рублей от государства.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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