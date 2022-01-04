Звезды не стало на 75-м году жизни

Наступление нового 2022 года ознаменовалось печальным событием в культурной сфере. Накануне, 3 января, прервался жизненный путь известного советского и российского артиста Владимира Городничева. Любимец публики покинул этот мир в возрасте 74 лет.



Больше всего зрителям нашей страны Владимир Константинович запомнился по роли в легендарной киносказке "Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке". В этой известной волшебной истории Городничев исполнил главную мужскую роль купца Данилы Никитича, который отправился в дальнее странствие и обещал привезти гостинцы своим дочерям. Младшая запросила у любимого отца аленький цветочек. На этой сказке выросли немало советских и российских детей.

Также Владимир Константинович активно играл в театре. Печальной вестью поделились его коллеги по Ивановскому областному драматическому театру. В этом культурном заведении Городничев трудился с 1973 года. Труппа выразила соболезнования родным и близким покойной знаменитости и призналась, что уход именитого артиста стал большим ударом для всего театра.

Владимир Константинович появился на свет весной 1947 года. Помимо актерской деятельности, Городничев также успешно обучал начинающих звезд театральному мастерству. Покойный артист хорошо известен в культурной среде благодаря своему блестящему умению двигаться на театральных подмостках, в частности, организовывать "боевые" сцены в представлениях.

Что послужило причиной смерти знаменитости, пока не сообщается. Траурная церемония прощания состоится 6 января.