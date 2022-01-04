Как звезда "Просто Марии" стала женой президента

Как звезда "Просто Марии" стала женой президента
Анхелика Ривера. Фото: El Universal/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Жизнь актрисы похожа на головокружительный сериал

Знаменитая мексиканская актриса Анхелика Ривера навсегда завоевала расположение российского зрителя после выхода на экраны нашумевшего телесериала "Просто Мария". Актриса в миг стала звездой. Удивительно, но простой мексиканской девушке из многодетной семьи удалось пройти путь до первой леди государства.

Карьера начинающей звезды пошла вверх после того, как молодая и очень красивая Анхелика выиграла один из конкурсов красоты. После этого она начала работать моделью, а вскоре ее стали приглашать на роли в мыльные оперы. В полюбившемся российским зрителям сериале "Просто Мария" Ривера сыграла Исабеллу, вторую супругу Хосе.

Ставшая очень популярной актриса приглянулась брату известной мексиканской певицы Вероники Кастро. В отношениях Анхелики и Хосе Альберто Кастро родились три дочери. К сожалению, когда дети повзрослели, этот союз развалился.

Неудивительно, что красавица Ривера недолго было одинока. Однажды она познакомилась с главой штата Мехико Энрике Пенья Ньето. Актриса и политик очень понравились друг другу и вскоре между ними вспыхнул бурный роман. Влюбленные сыграли свадьбу в 2010-м году. Всего через два года Ньето стал президентом Мексики, а Ривера одной из самых красивых первых леди.

Сложилось так, что к концу президентского срока супруги развелись. Злые языки поговаривали, что вся любовная история была лишь пиаром политика, однако многие уверены, что Анхелика и Энрике действительно сильно любили друг друга, но в какой-то момент их чувства остыли.

Сейчас Ривера подумывает о том, чтобы вернуться в кинематограф. Возможно, в ближайшее время, зрители увидят ее новые работы.

Источник: Рassion ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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