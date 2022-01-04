За местом захоронения актера тщательно следят

Любимца публики Александра Абдулова не стало 14 лет назад – 3 января 2008 года. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище. Журналисты узнали, как выглядит место упокоения звезды фильма "Обыкновенное чудо".

Памятник Абдулову держат в чистоте. За могилой тщательно ухаживают. Вокруг аккуратно расставлены цветы. Видно, что актера не забывают ни родственники, ни поклонники.

Женщина, которая следит за местом последнего пристанища Абдулова, поведала, что вдова актера Юлия и его дочь Женя часто приходят почтить память любимого человека.

Так, в годовщину смерти Абдулова его последняя жена и наследница посетили кладбище в компании Ларисы Долиной. Певица показала редкое фото вдовы. Девочка же не захотела фотографироваться. Однако, по словам Долиной, Женя очень похожа на своего отца.