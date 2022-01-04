Команда телеведущей вырезала неудобные моменты

Недавно на ютуб-канале "Осторожно, Собчак" вышло интервью с известной организаторшей марафонов желаний Еленой Блиновской. Выпуск получился скандальным. Чуть позже блогерша решила высказаться и сообщила, какие моменты не попали в эфир. По словам Елены, Ксения Собчак ведет себя крайне неуважительно с гостями.



Скандальное интервью уже посмотрели несколько миллионов зрителей. Стоит отметить, что многие достаточно негативно воспринимают фигуру так называемой "исполнительницы желаний". Елена попыталась объяснить, почему изначально была раздражена и скована. Любопытно, что беседа Ксении и Елены была записана еще летом, однако вышла в интернет-пространство только 3 января.

Блиновская рассказала, что ей пришлось ждать Собчак несколько часов. Учитывая, что интервью записывали утром после дня рождения Елены, такое поведение Ксении сильно ее разозлило. Когда же "блондинка в шоколаде" наконец-то явилась на площадку, она начала всех отчитывать и обвинять других в неудобной ситуации.

Елену такое поведение телеведущей взбесило, что не удалось скрыть и во время записи интервью. Блиновская уверяет, что Собчак является "пассивным агрессором", который не хочет показывать людям правду. Елена подчеркнула, что редакторы удалили из выпуска некоторые нюансы, которые могли выставить Ксению не в лучшем свете. Например, ее скандальное опоздание.

Стоит отметить, что Ксения Собчак часто оказывается в центре скандалов. Недавно известный продюсер Яна Рудковская высказалась по поводу перепалки с Собчак на благотворительной премии.