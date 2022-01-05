Уходящий год был богат на резонансные события

2021 год подходит к концу. В декабре принято подводить итоги завершающегося периода. Стоит отметить, что в этом году информационное пространство потрясло немало скандальных событий в сфере шоу-бизнеса. Детали основных звездных разборок – в нашем обзоре.



Развалившееся счастье Ольги Бузовой

В самом начале уходящего года случилось печальное событие в личной жизни поющей телеведущей Ольги Бузовой. Завершился ее яркий роман с блогером Давидом Манукяном. При этом певица утверждала, что бывший возлюбленный творил ужасные вещи и даже поднимал на нее руку. Впрочем, сам блогер объяснял, что Ольга соврала об этом от обиды.

Скандал вокруг мужа Анастасии Макеевой

Весной этого года известная артистка Анастасия Макеева в четвертый раз пошла под венец. Семейная жизнь знаменитости началась со скандала. Оказалось, ее избранник, предприниматель Роман Мальков ради именитой красотки ушел из семьи, где воспитывается четверо детей. В итоге бывшая супруга мужчины Светлана Малькова начала настоящую травлю артистки в социальных сетях.

Разбушевавшийся на музыкальной премии Моргенштерн

Летом случился резонансной конфуз на премии "Муз ТВ". Певцом года стал Александр Ревва, что несказанно возмутило рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна. Артист объявил, что голосование является подставой и потребовал провести повторный выбор победителя.

Избитый сын Стаса Пьехи

Также летом этого года в центре внимания был маленький сын Стаса Пьехи. Семилетний Петр повздорил с соседкой, которая оказалась женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Обиженный на недружелюбную женщину Петя повредил ее бассейн. После этого Ирина схватила ребенка и швырнула его об землю.

Поцелуй Ксении Собчак и Насти Ивлеевой

Также в уходящем году разгорелся скандал вокруг известной телеведущей Ксении Собчак и блогерши Насти Ивлеевой. На травести-шоу последней две звезды страстно поцеловались, что не понравилось многим российским телезрителям.

Гей-пропаганда на "Муз ТВ"

А еще россиян возмутило странное поведение короля поп-эстрады Филиппа Киркорова и блогера Давида Манукяна. Мужчины явились на премию "Муз ТВ" в образе двух женихов. В конце концов канал даже оштрафовали за гей-пропаганду. А его программный директор Андрей Разыграев и вовсе написал заявление на увольнение.