Потерянная любовь Бузовой и избитый сын Пьехи: светские скандалы 2021 года

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com Анастасия Макеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стас Пьеха. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Настя Ивлеева и Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Давид Манукян и Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уходящий год был богат на резонансные события

2021 год подходит к концу. В декабре принято подводить итоги завершающегося периода. Стоит отметить, что в этом году информационное пространство потрясло немало скандальных событий в сфере шоу-бизнеса. Детали основных звездных разборок – в нашем обзоре.

Развалившееся счастье Ольги Бузовой

В самом начале уходящего года случилось печальное событие в личной жизни поющей телеведущей Ольги Бузовой. Завершился ее яркий роман с блогером Давидом Манукяном. При этом певица утверждала, что бывший возлюбленный творил ужасные вещи и даже поднимал на нее руку. Впрочем, сам блогер объяснял, что Ольга соврала об этом от обиды.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com

Скандал вокруг мужа Анастасии Макеевой

Весной этого года известная артистка Анастасия Макеева в четвертый раз пошла под венец. Семейная жизнь знаменитости началась со скандала. Оказалось, ее избранник, предприниматель Роман Мальков ради именитой красотки ушел из семьи, где воспитывается четверо детей. В итоге бывшая супруга мужчины Светлана Малькова начала настоящую травлю артистки в социальных сетях.

Анастасия Макеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Разбушевавшийся на музыкальной премии Моргенштерн

Летом случился резонансной конфуз на премии "Муз ТВ". Певцом года стал Александр Ревва, что несказанно возмутило рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна. Артист объявил, что голосование является подставой и потребовал провести повторный выбор победителя.

Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

Избитый сын Стаса Пьехи

Также летом этого года в центре внимания был маленький сын Стаса Пьехи. Семилетний Петр повздорил с соседкой, которая оказалась женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Обиженный на недружелюбную женщину Петя повредил ее бассейн. После этого Ирина схватила ребенка и швырнула его об землю.

Стас Пьеха. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Поцелуй Ксении Собчак и Насти Ивлеевой

Также в уходящем году разгорелся скандал вокруг известной телеведущей Ксении Собчак и блогерши Насти Ивлеевой. На травести-шоу последней две звезды страстно поцеловались, что не понравилось многим российским телезрителям.

Настя Ивлеева и Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Гей-пропаганда на "Муз ТВ"

А еще россиян возмутило странное поведение короля поп-эстрады Филиппа Киркорова и блогера Давида Манукяна. Мужчины явились на премию "Муз ТВ" в образе двух женихов. В конце концов канал даже оштрафовали за гей-пропаганду. А его программный директор Андрей Разыграев и вовсе написал заявление на увольнение.

Давид Манукян и Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Ольга ФЕДОРОВА
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