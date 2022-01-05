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Знаменитая российская актриса Мария Шукшина редко рассказывает подробности своей личной жизни. В Сети достаточно сложно найти фотографии ее детей. При этом Мария является многодетной матерью – звезда подарила жизнь четырем наследникам. В честь наступления Нового года артистка решила поделиться с многочисленными подписчиками свежим снимком сыновей-близнецов Фомы и Фоки.
Подростки уже учатся в 10-м классе и заметно возмужали. Молодые люди сфотографировались со своей именитой бабушкой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Кадр сделан в домашней обстановке, ребята одеты в спортивные штаны, футболки, на ногах у них уютные домашние тапочки.
"Фома и Фока, учатся в 10м классе, и вот уже который год без троек. Занимаются боксом", – сообщила актриса.
Шукшина отметила, что снимок был сделан, когда звездная бабушка приехала в гости к своей дочери и внукам. Семейство решило запечатлеть этот трогательный момент и поделилось им с поклонниками.
"Какая замечательная и душевная фотография! Всем здоровья и терпения в Новом году!", "Маша, а ведь близнецы на папу вашего очень похожи!", "Замечательная семья у Вас, Мария Васильевна! Благодарю Вас за все!", "Умницы, красавцы! Счастья в наступившем году!" – пишут восторженные пользователи Сети.
Также Шукшина рассказала о других наследниках. Ее старший сын Макар недавно взял первое место в соревнованиях по боксу и уже воспитывает собственного сына Марка. А вот со старшей дочерью Анной Мария видится редко.
Напомним, братья-близнецы появились в отношениях Шукшиной с миллионером Борисом Вишняковым. Когда пара развалилась, бывшим супругам пришлось в суде биться за право воспитывать детей.
В последнее время имя Марии Шукшиной часто появляется в прессе. Многие пытаются выставить актрису в дурном свете, однако известный артист Сергей Марочкин уверен, что со знаменитостью все в порядке.
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