Кома и бурные романы: как сложились судьбы артистов сериала "Клон"

Кома и бурные романы: как сложились судьбы артистов сериала "Клон"
Кадр: www.youtube.com
Популярность проекта не утихла спустя два десятилетия

Бразильская мыльная опера "Клон" вышла на экраны в начале 2000-х годов. Проект завоевал внимание зрителей многих стран, в том числе и России. Как сложились жизни главных артистов киноновеллы – в подборке "Утра".

Мурилу Бенисиу

Этот знаменитый артист сыграл в телесериале целых трех персонажей. Актер выступил в образе близнецов Лукаса и Диогу, а также клона Лео. Стоит отметить, что личная жизнь бразильского сердцееда сама напоминает захватывающий сериал. Мурилу покорил многих именитых артисток Бразилии и даже главную звезду "Клона" Джованну Антонелли. У пары родился сын Пьетро, но через несколько лет они разбежались.

Джованна Антонелли

После роли Жади Джованна стала настоящей мировой суперзвездой. Актриса продолжает быть востребованной, она постоянно снимается в рекламных роликах и сериалах. Жгучая красотка нашла счастья в лице режиссера Леонардо Ногейро. Пара так и не расписалась, но уже больше 10 лет живет в мире и согласии.

Жука де Оливейра

Этот артист сыграл роль доктора Аугусто Альбьери. Жука – настоящая звезда Бразилии. Его считают одним из самых выдающихся артистов государства. В прошлом году он отметил 86-летие. Сейчас артист активно занимается театром, у него есть взрослая наследница по имени Изабелла.

Вера Фишер

В нашумевшей мыльной опере Фишер сыграла роль Ивети Симас. Еще в далеком 1969-м году артистка была признана королевой красоты. Семейное счастье звезда так и не построила, хотя неоднократно была замужем и родила двоих детей. Стоит отметить, что роковая красотка до сих пор крутит романы.

Режиналду Фария

Артист, блистательно исполнивший роль Леонидаса Ферраса, скоро отметит 85-летний юбилей. Несколько лет назад у мужчины начались серьезные проблемы со здоровьем – он целый месяц провел в коме. Однако знаменитый бразильский артист не унывает и сейчас продолжает активно заниматься творчеством: звезда снимается в кино, а также выступает в роли режиссера.

Ранее стало известно, как создавался образ главной героини "Клона".

Источник: Узнай все ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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