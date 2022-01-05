Малышка растет копией отца

Сегодня, 5 января, дочка знаменитого юмориста Гарика Харламова и известной российской актрисы Кристины Асмус празднует день рождения. Такое радостное событие маленькая Настя встретила на курорте Дубая. При этом многие подписчики, активно наблюдающее за взрослением звездной наследницы, отмечают, что девочка явно пошла в отца-юмориста.



Маленькая Настя отдыхает в теплых краях вместе со своей матерью Кристиной. Звездное семейство встретило Новый год и день рождения малышки в эмиратах. Асмус решила поделиться свежими кадрами с именинницей с многомиллионной армией фанатов. На снимке Настя позирует с пышным букетом цветов, который получила в честь своего дня рождения. Девочка широко улыбается и явно находится в приподнятом настроении.

Стоит отметить, что под одним из последних постов на странице Асмус в социальной сети "Инстаграм" интернет-пользователи отметили необычайное сходство малышки с ее именитым отцом-юмористом. На одном видеоролике Настя решила подшутить над мамой и засунула ей в рот червяка. К счастью для Кристины, мармеладного.

"Дочь своего отца!", " Вся в папу!", "Кристиночка, какая вы красивая, дочь у вас на вас похожа", "Заряд юмора получен", "Такая чудная Настенка", – отмечают растроганные комментаторы.



К слову, развод Харламова и Асмус вышел достаточно скандальным. Недавно выяснилось, что Кристина сумела оставить за собой роскошный особняк на Рублевке при условии, что она не будет водить туда своих ухажеров.