"Вся в папу": дочка Харламова отметила 8-летие в Дубае

"Вся в папу": дочка Харламова отметила 8-летие в Дубае
Гарик Харламов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Малышка растет копией отца

Сегодня, 5 января, дочка знаменитого юмориста Гарика Харламова и известной российской актрисы Кристины Асмус празднует день рождения. Такое радостное событие маленькая Настя встретила на курорте Дубая. При этом многие подписчики, активно наблюдающее за взрослением звездной наследницы, отмечают, что девочка явно пошла в отца-юмориста.

Маленькая Настя отдыхает в теплых краях вместе со своей матерью Кристиной. Звездное семейство встретило Новый год и день рождения малышки в эмиратах. Асмус решила поделиться свежими кадрами с именинницей с многомиллионной армией фанатов. На снимке Настя позирует с пышным букетом цветов, который получила в честь своего дня рождения. Девочка широко улыбается и явно находится в приподнятом настроении.

https://www.instagram.com/asmuskristina/

Стоит отметить, что под одним из последних постов на странице Асмус в социальной сети "Инстаграм" интернет-пользователи отметили необычайное сходство малышки с ее именитым отцом-юмористом. На одном видеоролике Настя решила подшутить над мамой и засунула ей в рот червяка. К счастью для Кристины, мармеладного.

 "Дочь своего отца!", " Вся в папу!", "Кристиночка, какая вы красивая, дочь у вас на вас похожа", "Заряд юмора получен", "Такая чудная Настенка", – отмечают растроганные комментаторы. 

К слову, развод Харламова и Асмус вышел достаточно скандальным. Недавно выяснилось, что Кристина сумела оставить за собой роскошный особняк на Рублевке при условии, что она не будет водить туда своих ухажеров.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров
По теме

В России оценили заявление Украины о "воровстве" газа

Нельзя исключать, что Киев начнет отбирать транзитное топливо для собственных нужд

В Германии назвали срок сертификации "Северного потока - 2"

В Берлине не ждут скорейшего решения вопроса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей