"Безобразно искромсали": фото Даны Борисовой после операции ужаснуло народ

"Безобразно искромсали": фото Даны Борисовой после операции ужаснуло народ
Дана Борисова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка мечтала вернуть былую красоту

Недавно известная российская телеведущая Дана Борисова решилась на пластическую операцию, дабы подкорректировать свою фигуру. Сегодня, 5 января, знаменитость захотела похвастаться достигнутыми результатами, однако нарвалась на шквал критики в свой адрес.

Новогодние каникулы телеведущая проводит на солнечных курортах Египта. Поводом для бурного обсуждения в Сети стал свежий снимок Борисовой в нежно-голубом купальнике на пляже. Многие, в первую очередь, обратили внимание на неровности на звездном животе блондинки.

"Липосакция безобразно сделана, врач ужасный", "Не знаю, что красивого от последней операции? Бугры ведь", "Дана, что ты с собой наделала? Очень некрасиво!", "Что-то с животиком не то, извините...", "Зачем так искромсали живот?" – поражаются пользователи Сети.  

Впрочем, нашлись и преданные фанаты знаменитости, которые поддержали ее в смелом решении публиковать фотографии без фотошопа и обработки. Подписчики отметили, что для 45 лет скандально известная блондинка выглядит просто потрясающе.

Напомним, недавно "Утро" рассказывало, почему Борисову лишили возможности воспитывать родную дочь Полину. Оказалось, у знаменитости были очень серьезные проблемы с запрещенными веществами.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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