Певец заявил, что ведущая достойна такого подарка

Весьма щедрый презент звездная ведущая Лариса Гузеева получиланакануне от музыкального исполнителя Авраама Руссо. Певец решился по непонятным причинам преподнес ей шикарный аксессуар во время съемок программы "Давай поженимся" на Первом канале.

Авраам попросил у всех присутствующих отвлечься и обратить на него внимание. Исполнитель признался, что уже долгое время смотрит программу "Давай поженимся". Лариса Гузеева же занимается не только своей обычной работой, но и соединяет сердца россиян – немало тех, кто, благодаря ее усилиям, нашел своего спутника жизни.

"Вы – достойная женщина. Ваш подарок должен быть вас достоин", – торжественно объявил Авраам.

Исполнитель хита "Просто любить тебя" признался, что часы получил от близкого друга, владеющего фирмой по производству аксессуаров. 62-летняя Лариса испугалась: не придется ли теперь выходить замуж за его щедрого друга? Ее успокоила коллега по телепередаче "Давай поженимся" Роза Сябитова – ведущая заявила, что сама готова выйти замуж за друга Руссо.

У модного аксессуара, которым теперь владеет Гузеева, есть довольно необычная фунцкция – носитель может с помощью часов показывать, что в настоящий момент не располагает к общению из-за плохого настроения.

Ранее пульмонолог Сергей Пурясев оценил по просьбе журналистов состояние Гузеевой, визуально осмотрев "пациентку". После недавно перенесенной коронавирусной инфекции Лариса пожаловалась на больное горло и севший голос, а также лишние килограммы, которые образовались из-за гормональной терапии.