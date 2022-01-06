Умер актер "Покровских ворот" Бычков

Умер актер "Покровских ворот" Бычков
Фото: pixabay.com
Мужчина скончался во сне

В ночь с 31 декабря на 1 января не стало российского актера Михаила Бычкова. Ему был 71 год. Об этом сообщает "Комсомольская правда". 

Артист отпраздновал вместе с женой и сыном Новый год, выпив лишь бокал шампанского, а после отправился домой – он жил в соседнем подъезде. Однако утром Бычков не проснулся, тело обнаружила его супруга.

Согласно заключению медиков, актер умер от естественных причин. 

Михаил Бычков сыграл в фильмах "Кин-дза-дза!", "Покровские ворота", "12 стульев", "Борис Годунов" и другие, исполнив эпизодические роли.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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