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В ночь с 31 декабря на 1 января не стало российского актера Михаила Бычкова. Ему был 71 год. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Артист отпраздновал вместе с женой и сыном Новый год, выпив лишь бокал шампанского, а после отправился домой – он жил в соседнем подъезде. Однако утром Бычков не проснулся, тело обнаружила его супруга.
Согласно заключению медиков, актер умер от естественных причин.
Михаил Бычков сыграл в фильмах "Кин-дза-дза!", "Покровские ворота", "12 стульев", "Борис Годунов" и другие, исполнив эпизодические роли.
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