Разведенный Лепс отправился покорять Альпы на частном самолете

Разведенный Лепс отправился покорять Альпы на частном самолете
Григорий Лепс. Фото: Lev Ilyin/www.globallookpress.com
Артист даст в Куршевеле концерт, билет на который стоит около 160 тысяч рублей

После недавнего развода с любимой супругой Григорий Лепс решил отметить новогодные выходные в Куршевеле с близкими друзьями. Оказалось, что там артисты проведут рождественский концерт, который собирается вести Николай Фоменко.

Цена за вход кусается: чтобы оценить выступление звезды российской сцены, нужно выложить две тысячи евро. А сам Григорий поселился неподалеку, в отеле, который находится на территории старого города. Можно прогуляться в свободное время – походить по ресторанам и бутикам, которых тут вполне достаточно.

По информации "Комсомольской правды", сутки проживания в отеле, который облюбовал себе разведенный артист в Альпах, обойдутся примерно в 60 тысяч рублей. До города можно добраться в основном на частном самолете. Перелет на прайват джете дороже четырех ночей в гостинице – за одну сторону Григорий отдаст минимум 250 тысяч рублей. 

Впрочем, полагают журналисты, не исключено, что все траты взяли на себя организаторы рождественского мероприятия – не зря ведь цена за концерт стоит порядка 2 тысяч евро. В кругу Лепса рассказали, что исполнитель хитов собирается остаться еще на несколько дней в Куршевеле после выступления. Возможно, отдохнет морально от напавшей дома тоски и стресса на фоне развода с супругой и последовавших в медиа слухов.

Кстати, в само мероприятие входит и праздничный ужин. На концерт собирается заскочить и Ксения Собчак – она уже покоряет горнолыжные трассы и делится своими поездками в социальных сетях.

Ранее в СМИ появились слухи, что причиной развода Лепса и Шаплыковой стал молодой манекенщик Дмитрий Савчук.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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