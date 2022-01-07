Некоторые пары называли одними из самых гармоничных в шоу-бизнесе

2021 год оказался "богатым" на разводы. Расскажем, какие знаменитости приняли решение расстаться, несмотря на совместно пройденный путь.

Павел и Алана Мамаевы

В 2013 году футболист Павел Мамаев женился на модели по имени Алана. В браке у супругов родилась дочь Алиса. В марте этого года избранница спортсмена выяснила, что он изменил ей с испанкой Ирен. В итоге униженная брюнетка подала на развод. За этим последовал скандал, так как Павел отказывался платить алименты.

Курбан Омаров и Ксения Бородина

Звезда "Дома-2" познакомилась с будущим избранником в 2012 году. Спустя пару лет Ксения и Курбан решили стать парой. В июле 2015 года телеведущая и бизнесмен сыграли свадьбу, а уже в декабре на свет появилась их общая дочь Теона. Летом 2021 года СМИ распространили информацию, что Бородина и Омаров разошлись. Позже Ксения подтвердила эту новость.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович

В 2018 году эпатажный шоумен взял в жены Екатерину Терешкович. Женщина была на много лет старше своего супруга. Спустя пару месяцев Екатерина узнала, что актер закрутил интрижку с ее дочерью Полиной. Это спровоцировало громкий скандал. Однако подавать на развод женщина не захотела. Под одной крышей Солнцев и Терешкович прожили до 2021 года. Недавно шоумен развелся с избранницей и через несколько недель сыграл свадьбу с Полиной.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина

За развитием отношений этой пары следили многие. В 2018 году создатель группы "На-На" женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Спустя некоторое время Алибасов переписал на своего помощника квартиру, которая была подарена артисткой. Данное решение музыканта возмутило его благоверную. Супруги начали выяснять отношения и готовиться к расторжению брака. Однако судебные заседания несколько раз откладывались. Только в этом году деятели культуры официально развелись.

Алан Басиев и Ида Галич

11 мая 2018 года блогер Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева. В феврале 2020 года у них родился сын Леон. Фанаты с удовольствием следили за жизнью звездного семейства. Пару называли одной из самых гармоничных в шоу-бизнесе. Именно поэтому новость о разрыве шокировала общественность. В январе 2021 года Ида сообщила, что в их отношениях с Аланом была поставлена точка.

