Какие звездные союзы распались в 2021 году

Фото: instagram.com/alana_mamaeva Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: instagram.com/solntcev Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые пары называли одними из самых гармоничных в шоу-бизнесе

2021 год оказался "богатым" на разводы. Расскажем, какие знаменитости приняли решение расстаться, несмотря на совместно пройденный путь.  

Павел и Алана Мамаевы

Фото: instagram.com/alana_mamaeva

В 2013 году футболист Павел Мамаев женился на модели по имени Алана. В браке у супругов родилась дочь Алиса. В марте этого года избранница спортсмена выяснила, что он изменил ей с испанкой Ирен. В итоге униженная брюнетка подала на развод. За этим последовал скандал, так как Павел отказывался платить алименты.

Курбан Омаров и Ксения Бородина 

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Звезда "Дома-2" познакомилась с будущим избранником в 2012 году. Спустя пару лет Ксения и Курбан решили стать парой. В июле 2015 года телеведущая и бизнесмен сыграли свадьбу, а уже в декабре на свет появилась их общая дочь Теона. Летом 2021 года СМИ распространили информацию, что Бородина и Омаров разошлись. Позже Ксения подтвердила эту новость.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович

Фото: instagram.com/solntcev

В 2018 году эпатажный шоумен взял в жены Екатерину Терешкович. Женщина была на много лет старше своего супруга. Спустя пару месяцев Екатерина узнала, что актер закрутил интрижку с ее дочерью Полиной. Это спровоцировало громкий скандал. Однако подавать на развод женщина не захотела. Под одной крышей Солнцев и Терешкович прожили до 2021 года. Недавно шоумен развелся с избранницей и через несколько недель сыграл свадьбу с Полиной.  

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

За развитием отношений этой пары следили многие. В 2018 году создатель группы "На-На" женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Спустя некоторое время Алибасов переписал на своего помощника квартиру, которая была подарена артисткой. Данное решение музыканта возмутило его благоверную. Супруги начали выяснять отношения и готовиться к расторжению брака. Однако судебные заседания несколько раз откладывались. Только в этом году деятели культуры официально развелись. 

Алан Басиев и Ида Галич

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

11 мая 2018 года блогер Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева. В феврале 2020 года у них родился сын Леон. Фанаты с удовольствием следили за жизнью звездного семейства. Пару называли одной из самых гармоничных в шоу-бизнесе. Именно поэтому новость о разрыве шокировала общественность. В январе 2021 года Ида сообщила, что в их отношениях с Аланом была поставлена точка. 

Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Граждане Казахстана добились отставки Назарбаева

Решение властей удовлетворило жителей

Молдавия сообщила о новом решении "Газпрома" по поставкам газа

Досрочный платеж за прошлый месяц не принес желаемого результата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей