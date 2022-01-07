Во многих известных семьях появились наследники

В уходящем 2021-м году произошел настоящий бэби-бум в семьях российских знаменитостей. Многие артистки и певицы наконец-то обрели свое семейное счастье и обзавелись потомством.



Ольга Серябкина

В самом конце осени многочисленную армию фанатов порадовала экс-солистка группы "Серебро". У Ольги Серябкиной и ее избранника Георгия Начкебия родился сын, которого назвали Лука. 36-летняя знаменитость впервые стала мамой.

Агния Дитковските

А вот известная артистка Агния Дитковските в этом году стала мамой уже в третий раз. Пополнение в семействе 33-летней знаменитости произошло 3 ноября. Звезда стала многодетной мамочкой после рождения дочери.

Елизавета Арзамасова

За отношениями "Папиной дочки" и известного фигуриста Ильи Авербуха наблюдала вся страна. Летом звездные влюбленные порадовали публику новостями о рождении малыша, который получил красивое имя Лев.

Юлиана Караулова

Известная фабрикантка и талантливая певица Юлиана Караулова впервые стала мамой в 33 года. Артистка порадовала своего супруга, продюсера Андрея Черного рождением наследника, которого назвали Александр.

Кети Топурия

Беременность любимицы миллионов превратилась в настоящую спецоперацию для многочисленных поклонников знаменитости. Люди заранее вычислили, что артистка находится в интересном положении, однако Топурия до последнего отнекивалась. Но после рождения малыша артистка стала активно делиться своим счастьем.

Паулина Андреева

А вот известной театральной и киноактрисе Паулине Андреевой удалось до последнего хранить свою беременность в секрете. Звезда подарила своему возлюбленному Федору Бондарчуку сына, которого назвали Иван. О том, что Андреева была беременна, стало известно только после того, как она родила и сама рассказала об этом общественности.

Альбина Джанабаева

Возлюбленная Валерия Меладзе подарила своему супругу уже третьего малыша. 42-летняя Джанабаева родила девочку 12 апреля. Малышка получила звучное имя Агата.

Алеся Кафельникова

Также летом жизнь новому человеку подарила известная модель, дочка именитого теннисиста Евгения Кафельникова. Алеся получила статус мамочки в 22 года. Супругом знаменитой красавицы стал предприниматель Георгий Петришин. У пары появилась девочка, которую назвали Киара.