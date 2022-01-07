Звездные мамочки: у кого из знаменитостей родились дети в 2021-м году

Звездные мамочки: у кого из знаменитостей родились дети в 2021-м году
Елизавета Арзамасова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Во многих известных семьях появились наследники

В уходящем 2021-м году произошел настоящий бэби-бум в семьях российских знаменитостей. Многие артистки и певицы наконец-то обрели свое семейное счастье и обзавелись потомством.

Ольга Серябкина

В самом конце осени многочисленную армию фанатов порадовала экс-солистка группы "Серебро". У Ольги Серябкиной и ее избранника Георгия Начкебия родился сын, которого назвали Лука. 36-летняя знаменитость впервые стала мамой.

Агния Дитковските

А вот известная артистка Агния Дитковските в этом году стала мамой уже в третий раз. Пополнение в семействе 33-летней знаменитости произошло 3 ноября. Звезда стала многодетной мамочкой после рождения дочери.

Елизавета Арзамасова

За отношениями "Папиной дочки" и известного фигуриста Ильи Авербуха наблюдала вся страна. Летом звездные влюбленные порадовали публику новостями о рождении малыша, который получил красивое имя Лев.

Юлиана Караулова

Известная фабрикантка и талантливая певица Юлиана Караулова впервые стала мамой в 33 года. Артистка порадовала своего супруга, продюсера Андрея Черного рождением наследника, которого назвали Александр.

Кети Топурия

Беременность любимицы миллионов превратилась в настоящую спецоперацию для многочисленных поклонников знаменитости. Люди заранее вычислили, что артистка находится в интересном положении, однако Топурия до последнего отнекивалась. Но после рождения малыша артистка стала активно делиться своим счастьем.

Паулина Андреева

А вот известной театральной и киноактрисе Паулине Андреевой удалось до последнего хранить свою беременность в секрете. Звезда подарила своему возлюбленному Федору Бондарчуку сына, которого назвали Иван. О том, что Андреева была беременна, стало известно только после того, как она родила и сама рассказала об этом общественности.

Альбина Джанабаева

Возлюбленная Валерия Меладзе подарила своему супругу уже третьего малыша. 42-летняя Джанабаева родила девочку 12 апреля. Малышка получила звучное имя Агата.

Алеся Кафельникова

Также летом жизнь новому человеку подарила известная модель, дочка именитого теннисиста Евгения Кафельникова. Алеся получила статус мамочки в 22 года. Супругом знаменитой красавицы стал предприниматель Георгий Петришин. У пары появилась девочка, которую назвали Киара.

Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Граждане Казахстана добились отставки Назарбаева

Решение властей удовлетворило жителей

Молдавия сообщила о новом решении "Газпрома" по поставкам газа

Досрочный платеж за прошлый месяц не принес желаемого результата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей