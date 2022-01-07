Многие уверены, что династия Крюков задержится на проекте

Недавно пользователей интернет-пространства переполошила ситуация на полюбившейся россиянам интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?". Оказалось, ведущего Бориса Крюка экстренно заменили на его сына Михаила. Стоит отметить, что практически никто не заметил подмены, так как голос Крюка-младшего очень похож на отцовский. Журналистам удалось узнать, чем сейчас занимается молодой человек.



Стоит отметить, что Крюки связывают свою трудовую деятельность именно с популярной телепрограммой. Достаточно давно Михаил трудится на должности ассистента своего отца. Во время съемок молодой человек находится в дикторской и помогает родителю вести передачу. Кроме того, Михаил является ответственным за организацию репетиций.

Помимо этого, Михаил принимает самое деятельное участие в подготовке вопросов, над которыми потом ломают голову знатоки. Крюк-младший разбирает почту и обрабатывает вопросы перед телеэфирами.

Еще одной сферой деятельности молодого человека является организация различных коллабораций знаменитой телепередачи с другими компаниями. Михаил Крюк участвовал в подготовке игр для школьников нашей страны и других мероприятиях.

Многие интернет-пользователи считают, что в будущем Михаил может заменить своего отца Бориса Крюка на почетном посту ведущего популярной телепередачи "Что? Где? Когда?". К счастью, сейчас полюбившийся россиянам телеведущий чувствует себя отлично и рад, что родной сын активно помогает ему в работе.

Напомним, 12 декабря Бориса Крюка экстренно заменили на его сына из-за легкого недомогания телеведущего.