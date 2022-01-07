Журналист заявляет, что не может принять взгляды наследницы

Телеведущий Александр Невзоров уже давно не радует своими репортажами телезрителей – журналист пробует себя в авторских передачах и увлекается лошадьми. В личной жизни у него не все так гладко – публицист не общается с единственной дочерью. Сам Невзоров полагает, что причина у него для этого имеется весьма уважительная.

Со своей супругой Александр познакомился в стенах одного из храмов – в молодости журналист посещал церковный хор. И вот однажды встретил там свою любовь. Наталья Яковлева работала в библиотеке, а досугом для нее было изучение православия. Вскоре молодые поженились. В 1981 году родилась дочка Полина. Первые девять лет она была любимой наследницей своего батюшки. Однако по неизвестным причинам Александр ушел из семьи, а затем прекратил общение и с дочерью.

Второй женой Александра стала актриса Александра Яковлева. Однако и с ней он расстался. В третий раз женился на художнице по имени Лидия, которая подарила ему сына Сашу. Однако рождение сына особо не изменило отношения к дочке – с ней ведущий не возобновил общение.

Невзоров ни разу не видел ни одного ребенка своей дочери, которых у Полины четверо. Пропустил он и свадьбу наследницы, состоявшуюся в 2008 году.

Сам Александр заявляет, что все дело в религиозных взглядах Полины. Такая система ценностей находится явно вне системы координат вальяжного ведушего. Хотя Александр учился в духовной семинарии. Семья Полины посещает церковь, жена с мужем приобщают к православию детей. Общего языка, увы, Невзорову с дочкой найти не удалось.

Ранее Невзорову отвесил пощечину один из активистов.