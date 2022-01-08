За идеальной картинкой часто скрываются большие проблемы

2021 год уверено подходит к концу. Экономический кризис и сложная эпидемиологическая ситуация подпортили настроение многим россиянам. Стоит отметить, что в звездных семьях тоже не все спокойно. За этот год разбилось немало любовных лодок знаменитостей.



Настя Ивлеева и Элджей

Знаменитая блогерша в начале отношений с нескрываемым восторгом рассказывала о своем возлюбленном, рэп-исполнителе Элджее. Влюбленные сыграли тайную свадьбу и на протяжении продолжительного времени демонстрировали настоящую идиллию в отношениях. Однако в какой-то момент поклонники заподозрили неладное. Знаменитости все реже появлялись вместе на светских вечеринках. Оказалось, что худшие ожидания были правдой – парочка развалилась. Впрочем, бывшие возлюбленные утверждают, что смогли остаться друзьями.

Козловский и Зуева

Артисты всячески скрывали свою личную жизнь. Судя по всему, Данила и Ольга придерживались заповеди "счастье любит тишину". Любопытно, что стоило им поделиться с общественностью приятной новостью – в звездном семействе родилась дочка, как любовная лодка знаменитостей разбилась. Поговаривают, что причиной стала влюбленность Данилы в артистку Оксану Акиньшину.

Мамаевы

Также в этом году распалась эксцентричная пара футболиста Павла Мамаева и модели Аланы. Несмотря на самоотверженность супруги, развод все же состоялся. Стоит отметить, что Мамаева ждала возлюбленного из тюрьмы и прощала ему многочисленные измены. Однако все это не помогло – в этом году футболист ушел к другой женщине.

Михаил Шац и Татьяна Лазарева

2021-й не пощадил и такую казалось бы непотопляемую пару юмористов, как Михаил Шац и Татьяна Лазарева. Влюбленные прожили вместе больше 20 лет, однако в итоге все же решили разбежаться. Поклонники до сих пор гадают, что послужило причиной разрыва таких крепких и долгих отношений.

Ефремов и Ивакова

Сын осужденного артиста Михаила Ефремова Никита тоже завершил свою любовную историю. Почти два года он прожил в браке с известной телеведущей Марией Иваковой. В этом году они объявили о расставании. Пара решила не распространяться о причинах разрыва, хотя поговаривают, что у них сильно разошлись взгляды на семейные ценности.