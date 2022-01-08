Встреча звезд обернулась скандалом

Знаменитая российская певица Вера Брежнева в последнее время все реже мелькает в светской хронике. Дабы напомнить о себе и хорошо провести время, она решила посетить популярное шоу юмориста Максима Галкина. Однако общение двух акул шоу-бизнеса привело к склоке.



Исполнительница хитов "Любовь спасет мир", "Лепестками слез" и других пришла на ютуб-передачу "Музыкалити". Второй гостьей прославленного комика стала тиктокерша Юлия Гаврилина. Сначала беседа знаменитостей проходила в вполне мирном ключе. Звезды разных поколений обсуждали новомодные хиты и делились своим мнением.

Однако в какой-то момент бывшая солистка нашумевшей группы "ВИА Гра" обратила внимание на излишне фамильярный тон Галкина. Брежневой не понравилось, что тот по-хамски, как ей кажется, обращается к своим именитым гостям. Дело в том, что Максим привык называть людей сокращенными панибратскими именами: Анька, Юлька. Брежневой такое поведение Галкина очень не понравилось:

"Это дворовая какая-то история", – объявила певица.

Максим не стал развивать конфликт и в дальнейшем обращался к гостьям исключительно по имени отчеству. Однако звездный комик лишь выжидал момент, чтобы хорошенько подколоть артистку. Позже собеседники начали обсуждать прозвища друг друга. Выяснилось, что Гаврилину в шутку называют Юлька-Шпулька.

Галкин тут же блеснул остроумием и спросил у Брежневой, как ее называли в "ВИА Гре". Максим предположил, что, вероятно, "Верка вечная". Так юморист намекнул на особые условия этой артистки, которая долго блистала в составе звездного коллектива, а потом и вовсе вышла замуж за композитора Константина Меладзе. Впрочем, здесь Брежнева спорить не стала и задорно рассмеялась.

К слову, недавно Вера станцевала в окружении молодых мужчин, нарядившись в телесное боди. В нашумевшем ролике артистка сменила несколько нарядов.