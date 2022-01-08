"Погромы, мародерство": известный юморист с ТНТ отреагировал на протесты в Казахстане

"Погромы, мародерство": известный юморист с ТНТ отреагировал на протесты в Казахстане
Азамат Мусагалиев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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Комик постарался быть аккуратным в формулировках

Начало нового 2022 год ознаменовалось страшными событиями в Казахстане. Протест мирных граждан, которые были недовольны стремительным ростом цен на сжиженный газ, в итоге обернулся беспорядками и резким обострением криминогенной обстановки. По поводу происходящего в казахском государстве решил высказаться известный телеведущий Азамат Мусагалиев.

Артист напомнил, что никогда не жил в Казахстане, но является представителем этой великой страны. Многие казахи требовали, чтобы он обозначил свою позицию по происходящему. Звезда ТНТ в первую очередь подчеркнул, что случившееся является страшной трагедией. Юморист с ужасом взирает на бесчинства, которые происходят на улицах Казахстана.

"Погромы, пожары, мародерство, самое страшное – это человеческие жертвы", – пишет на своей странице в социальной сети Азамат.

Мусагалиев подчеркнул, что не готов давать оценку случившемуся, однако всем сердцем желает, чтобы ситуация в государстве как можно быстрее стабилизировалась.

Поклонники знаменитого юмориста, прославленного квнщика поддержали своего кумира в комментариях к публикации.

"Алма-Аты – прекрасный город. Очень печально", "Мой любимый Казахстан! Молюсь за мир!", " Это трагедия для всех, мне кажется, кто родился в СССР", "Это трагедия. Мое сердце сейчас там. Мне жаль людей. Мне жаль Алма-Аты", – пишут комментаторы.

Напомним, ситуация в стране настолько обострилась, что недавно казахский лидер Касым-Жомарт Токаев приказал открыть огонь на поражение по террористам.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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