Поклонники очень переживают за состояние кутюрье

Известный российский модельер Валентин Юдашкин долгое время ведет борьбу с тяжелым онкологическим заболеванием. Судя по социальным сетям, Новый год и Рождество дизайнер встретил без своих именитых друзей в отличие от супруги, которая с радостью побывала в гостях у многих знаменитостей. Такое положение дел навело некоторых подписчиков на мысли об ухудшении состояния Юдашкина.



Так, на личной странице в социальной сети "Инстаграм" Марина Юдашкина опубликовала яркие кадры с праздничных мероприятий. Новый год супруга именитого художника провела в роскошной резиденции комика Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой. Рождественскую ночь Марина встретила в гостях у звездного юриста Иды Достман.

Многих встревожил тот факт, что ни на одном снимке со знаменитостями нет Валентина Юдашкина. Сложно предположить, что кутюрье отказался бы от приятных вечеров в компании друзей, если бы мог позволить себе ходить по гостям.

Впрочем, Марина поспешила развеять самые печальные опасения и спустя некоторое время выложила свежую фотографию с любимым мужем. На кадре супруги позируют на фоне роскошного интерьера в красных тонах. Заметно похудевший кутюрье старается держаться молодцом и уверенно улыбается в камеру. В комментариях поклонники пожелали семейству счастья в новом году и крепкого здоровья.

К слову, этим летом Валентин Юдашкин рассказал о реакции Аллы Пугачевой на его диагноз. Когда Примадонна узнала о заболевании, некоторое время она пребывала в шоке.