Результаты зрительского голосования оказались неожиданными

Финальный выпуск "Ледникового периода"-2021 пройдет вечером 8 января по Первому каналу. Однако за несколько часов до показа передачи в Сеть слили имена победителей.

Так, как пишет РИА ФАН, первое место заняла пара звезды фигурного катания Татьяны Волосожар и актера фильма "Серебряные коньки" Федора Федотова. Вторыми оказались жена Алексея Ягудина Татьяна Тотьмянина и артист Иван Колесников.

На третьем месте пьедестала разместились сразу три пары. Судьи и зрители не смогли выбрать между спортсменкой Оксаной Домниной и актером Кириллом Зайцевым, фигуристом Александром Энбертом и актрисой Агатой Муцениеце, фигуристкой Евгении Медведевой и блогером Даней Милохиным.

В финальном выпуске не было главного судьи шоу заслуженного мастера спорта Татьяны Тарасовой. Ее место занял поп-король Филипп Киркоров.