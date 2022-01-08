В Сеть слили имена победителей "Ледникового периода"

В Сеть слили имена победителей "Ледникового периода"
Татьяна Волосожар и Федор Федотов. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Результаты зрительского голосования оказались неожиданными

Финальный выпуск "Ледникового периода"-2021 пройдет вечером 8 января по Первому каналу. Однако за несколько часов до показа передачи в Сеть слили имена победителей.

Так, как пишет РИА ФАН, первое место заняла пара звезды фигурного катания Татьяны Волосожар и актера фильма "Серебряные коньки" Федора Федотова. Вторыми оказались жена Алексея Ягудина Татьяна Тотьмянина и артист Иван Колесников.

На третьем месте пьедестала разместились сразу три пары. Судьи и зрители не смогли выбрать между спортсменкой Оксаной Домниной и актером Кириллом Зайцевым, фигуристом Александром Энбертом и актрисой Агатой Муцениеце, фигуристкой Евгении Медведевой и блогером Даней Милохиным.

В финальном выпуске не было главного судьи шоу заслуженного мастера спорта Татьяны Тарасовой. Ее место занял поп-король Филипп Киркоров. 

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
новости партнеров

Немцы побоялись нарушать закон в борьбе с "Северным потоком - 2"

Главные противники проекта пообещали не вмешиваться в процесс сертификации

Молдавия сообщила о новом решении "Газпрома" по поставкам газа

Досрочный платеж за прошлый месяц не принес желаемого результата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей