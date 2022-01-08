Знаменитому тренеру понадобилась помощь врачей

За состоянием здоровья Татьяны Тарасовой следит вся страна. В конце декабря 2021 г. стало известно, что заслуженный мастер спорта СССР не появится в последних двух выпусках шоу "Ледникового периода" из-за проблем со здоровьем. А в начале января появились новости, что знаменитому тренеру вызывали "скорую помощь."

СМИ сообщали, что Тарасовой понадобилась помощь медиков из-за болей в голове и в животе. Однако госпитализировать звезду фигурного катания не стали.

Позже журналистам РЕН ТВ удалось связаться с Тарасовой. Тренер не стала общаться с представителями СМИ, но заявила, что с ней все в порядке.

В середине декабря 2021 г. Тарасова попала в больницу, где провела около недели. У тренера ухудшилось состояние из-за давления.

Пропуск Тарасовой съемок "Ледникового периода" очень беспокоил ее коллег. Алексей Ягудин и Илья Авербух едва сдерживали эмоции, говоря о великом наставнике.

В 2020 году стало известно, что Тарасова вынуждена пользоваться инвалидной коляской из-за болей в спине и ногах.