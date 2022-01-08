Тарасова вышла на связь после новостей об ухудшении самочувствия

Тарасова вышла на связь после новостей об ухудшении самочувствия
Татьяна Тарасова. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитому тренеру понадобилась помощь врачей

За состоянием здоровья Татьяны Тарасовой следит вся страна. В конце декабря 2021 г. стало известно, что заслуженный мастер спорта СССР не появится в последних двух выпусках шоу "Ледникового периода" из-за проблем со здоровьем. А в начале января появились новости, что знаменитому тренеру вызывали "скорую помощь."

СМИ сообщали, что Тарасовой понадобилась помощь медиков из-за болей в голове и в животе. Однако госпитализировать звезду фигурного катания не стали. 

Позже журналистам РЕН ТВ удалось связаться с Тарасовой. Тренер не стала общаться с представителями СМИ, но заявила, что с ней все в порядке.

В середине декабря 2021 г. Тарасова попала в больницу, где провела около недели. У тренера ухудшилось состояние из-за давления. 

Пропуск Тарасовой съемок "Ледникового периода" очень беспокоил ее коллег. Алексей Ягудин и Илья Авербух едва сдерживали эмоции, говоря о великом наставнике. 

В 2020 году стало известно, что Тарасова вынуждена пользоваться инвалидной коляской из-за болей в спине и ногах. 

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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