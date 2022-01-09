Актер заявил, что его неправильно поняли

Захлестнувшие казахское государство беспорядки не остались без внимания многих знаменитых культурных деятелей. Артисты выражают свое мнение в социальных сетях и делятся переживаниями с подписчиками. В неудобную ситуацию попал известный российский актер Оскар Кучера. Его высказывание о бывшем главе Казахстана Нурсултане Назарбаеве многим не понравилось, так что звезде пришлось оправдываться.



Началось все с того, что Кучера разместил на своей странице в социальной сети ролик, на котором дебоширы срывают надпись с фамилией экс-главнокомандующего. Эпичные кадры Оскар подписал словами:

"Конец эпохи Назарбаева".

Судя по всему, после этого некоторые решили, что звезда поддерживает провокаторов, и артиста закидали гневными сообщениями.

В итоге знаменитости пришлось дать дополнительные разъяснения по поводу своей позиции. Оскар подчеркнул, что выступает резко против людей, которые устроили беспорядки в Казахстане. Артиста поразило, что кто-то мог записать его в единомышленники бузотеров, поэтому он весьма эмоционально высказался о подобных обвинениях в свою сторону.

"Ответить на это нечего, кроме как: идите лечитесь!" – написал оскорбленный артист.

К слову, недавно в Белоруссии объяснили необходимость вступления Казахстана в Союзное государство. Специалисты отмечают, что даже после завершения беспорядков страна рискует остаться под мощным давлением с внешней стороны. Для стабилизации ситуации Казахстану стоит объединиться с Белоруссией и Россией.