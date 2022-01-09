Знаменитость посчитали врагом для киевского государства

После окончания "Ледникового периода" блогер Даня Милохин решил отправиться в путешествие в соседню страну – Украину. Однако после прилета в Киев тиктокера ждал неприятный сюрприз. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Милохин активно делился с подписчиками предстоящим приключением – сначал он опубликовал сведения о своем маршруте с билета, после показал кадры из Стамбула, поскольку летел на Украину через Турцию, а в конце объявил о проблемах при прохождении контроля на украинской границе.

"Мы прилетели в Киев, и нас держат в плену", – говорит он на опубликованных из аэропорта сториз.

Блогер рассказал, что пограничники не впустили его в страну, поскольку, по его словам, он – враг. Его отправили обратно в Россию.

Чем именно он возмутил украинские власти – неизвестно.

Напомним, в шоу "Ледниковый период" блогер вместе с партнершей Евгенией Медведев занял третье место.