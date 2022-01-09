Вдова Михаила Круга перестала скрывать лицо полугодовалой внучки

Вдова Михаила Круга перестала скрывать лицо полугодовалой внучки
Ирина Круг. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Очаровательная малышка привела в восторг общественность

Прошлым летом знаменитая российская исполнительница Ирина Круг стала бабушкой. Вдова легендарного шансонье Михаила Круга долгое время скрывала от подписчиков личико малышки. Однако сегодня, 9 января, счастливая бабушка все же решила опубликовать трогательный кадр с ребенком.

На снимке именитая певица позирует с маленькой Викторией на руках. Для семейной фотосессии артистка выбрала элегантное платье сдержанного серого оттенка с открытым плечом. Утонченный образ Ирина дополнила массивной золотой цепочкой.

Малышка Виктория одета в белоснежное платьице с кружевами. Судя по всему, девочка устала от пристального внимания фотографа и расплакалась. В любом случае, семейный кадр выглядит очень мило и трогательно. Многочисленные поклонники вдовы Михаила по достоинству оценили уникальное фото.

 "Да хранит ее Всевышний! Пусть на пути малышки будут только хорошие люди. А печали и невзгоды обходят ее стороной!", "Ирина Викторовна и Виктория красавицы", "Внученька у вас замечательная, такая лапочка, миленькая, красивая", – пишут комментаторы.  

Напомним, Викторию родила дочь Ирины Марина. Хоть Марина и не была кровной наследницей Михаила (она родилась до знакомства шансонье с Ириной), он всегда воспитывал ее как родную дочь и считал своим ребенком.

К слову, этой осенью Ирина Круг попала в большой скандал на Украине. Особо рьяные активисты затравили певицу из-за Крыма.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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