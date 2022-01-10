Брак Лепса рухнул из-за Барановской - певица Дейнега

Брак Лепса рухнул из-за Барановской - певица Дейнега
Григорий Лепс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Причиной развода стала вовсе не тяга к спиртному, уверяет исполнительница

Блогер Антон Суворкин предположил, что Шаплыкова после двадцати лет брака с Лепсом уже смирилась с тем, что супруг не преодолеет зависимость от спиртного, а потому и решила уйти к 31-летнему манекенщику Дмитрию Савчуку, пишет СМИ. Однако, полагает музыкальная исполнительница Милена Дейнега, едва ли  представителя Дома моды Вячеслава Зайцева может что-то с ней связывать.

Певица считает, что молодой красавчик и так отлично устроился в жизни и ни в чем себе не отказывает. Поэтому было бы неправильно навешивать на него ярлык альфонса, как это делают в средствах массовой информации. Напротив, Дмитрий предпочитает находиться преимущественно в мужских кругах, передает "Экспресс-Газета".

Так, Дейнега заявила, что познакомилась с молодым манекенщиком и его братом Виталием через Прохора Шаляпина. Там же засветилась однажды и светская львица Анна Калашникова, в объятиях которой якобы нежился и Савчук. Хотя на самом деле та лишь попозировала с ним. Да и в целом у Анны другие вкусы: она выберет себе кого-то более взрослого и состоятельного.

Впрочем, у Дейнеги свой взгляд и на причину недавнего развода: певица уверена, что Шаплыкова решила развестись с мужем после того, как тот якобы переспал с Юлией Барановской.

"В это я больше готова поверить", – уточнила Дейнега.

Сам Савчук заявил, что не намерен комментировать информацию о его связи с Анной Шаплыковой, приписанной журналистами. Мужчина указал, что время все расставит по своим местам, а повышенное внимание публики ему сейчас точно не нужно – манекенщик даже закрыл свой профиль в "Инстаграм".

Источник: Экспресс газета • Требует проверки
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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