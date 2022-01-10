Ведущий предложил зрителям скинуться не ремонт квартиры

Телеведущий Андрей Малахов объявил в эфире ток-шоу "Прямой эфир", выпуск которого состоится 10 января 2022 года, о сборе средств для заслуженной артистки РФ Марины Хлебниковой.

Напомним, в ночь на 18 ноября 2021 года звезда пережила пожар в своей квартире. Артистке потребовалась срочная операция по пересадке кожи в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Никто до сих пор не понимают, что в действительности произошло в стенах квартиры, выгоревшей дотла.

В эфире "Прямого эфира" звездный ведущий обратился к зрителям, объявив о сборе средств в поддержку пострадавшей звезды 1990-х – если верные поклонники желают порадовать свою фаворитку или же оказать поддержку в столь непростое для нее время, то могут отправить по СМС-сообщению средства. Деньги пойдут на ремонт квартиры.

Звезде понадобилось несколько дней, чтобы прийти в себя после страшного пожара. Артистка перенесла несколько операций по восстановлению кожи. Медики утверждают, что восстановление потребует достаточного много времени. Новый год звезда эстрады провела в стенах больничной палаты.

У Марины сильно обожжены лицо, шея и конечности. Спустя практически два месяца после происшествия остается неясным, что стало причной возгорания в ее квартире. В средствах массовой информации гуляет версия, что исполнительница хитов будто бы уснула с непотушенной сигаретой в руках. Марина уже успела записать аудиообращение к поклонникам, поблагодарив общественников за поддержку и выразив отдельную благодарность врачам.