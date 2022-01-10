Силовики объяснили нежелание видеть Милохина на Украине

Силовики объяснили нежелание видеть Милохина на Украине
Даня Милохин. Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине вынесли приговор лайкнувшему герб СССР мужчине
Блогеру не удалось пробраться в Киев

Недавно разгорелся серьезный скандал вокруг знаменитого российского тиктокера Дани Милохина. Молодого человека отказались пускать на территорию Украины. Теперь в прессе появилась информация о причинах такого решения местных силовиков.

Корреспондентам издания "Украинская правда" удалось побеседовать с источником в Службе безопасности Незалежной. Там пояснили, что с российской интернет-знаменитостью была проведена обычная беседа на тему целей пребывания в украинском государстве.

Однако Милохин то ли растерялся, то ли не знал, что лучше сказать, но в итоге не смог дать вразумительный ответ на поставленный вопрос. Блогер пытался объяснить, что приехал в Киев с частным визитом и просто хочет "отдохнуть", пишет интернет-издание "Общественная служба новостей".

На такую неуверенность молодого человека украинские силовики отреагировали самым строгим образом. Тем более, им показалось подозрительным, что парень прилетел на Украину из Турции. В итоге Милохина попросили в кратчайшие сроки покинуть Незалежную.

Стоит отметить, что молодой человек поспешил воспользоваться скандальной ситуацией для того, чтобы прибавить себе популярности. Милохин пожаловался, что его взяли "в плен" в Киеве, а потом выгнали в Россию, объявив "врагом" украинских властей.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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