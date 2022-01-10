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Журналистам стало известно, что Елена Проклова госпитализирована. Врачи отправили актрису на больничную койку из-за сильного головокружения и повышенного давления.
Однако при МРТ выяснилось, что у звезды "Звонят, откройте дверь" инсульт. Актрису перевели в реанимацию.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Агент артистки Наталия Соболь заявила RT, что не знает, что происходит со звездой.
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