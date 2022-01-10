Проклова попала в больницу с инсультом

Проклова попала в больницу с инсультом
Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Состояние артистки оценивается как средней степени тяжести

Журналистам стало известно, что Елена Проклова госпитализирована. Врачи отправили актрису на больничную койку из-за сильного головокружения и повышенного давления. 

Однако при МРТ выяснилось, что у звезды "Звонят, откройте дверь" инсульт. Актрису перевели в реанимацию.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Агент артистки Наталия Соболь заявила RT, что не знает, что происходит со звездой. 

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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