Артистка находится в реанимации

Сегодня, 10 января, фанаты знаменитой российской актрисы Елены Прокловой не на шутку перепугались. В прессе стремительно распространилась информация о том, что любимицу публики увезла скорая помощь. К сожалению, выяснилось, что у знаменитости действительно серьезные проблемы со здоровьем. Елена сама вышла на связь и поделилась подробностями о своем состоянии.



Впрочем, получить развернутый комментарий от звезды культовых советских кинолент "Мимино", "Будьте моим мужем", "Гори, гори, моя звезда" и других журналистам не удалось. Сейчас Елена находится не в том состоянии, чтобы давать интервью.

В беседе с корреспондентом издания "Вечерняя Москва" Проклова лишь подтвердила, что находится в реанимации. Знаменитость объяснила, что пока не может разговаривать и повесила трубку.

Как отмечает телеканал "360", перед госпитализацией заслуженная артистка РСФСР жаловалась на плохое самочувствие и сильное головокружение. Медицинские эксперты оценили состояние актрисы как средне тяжелое.

В итоге выяснилось, что знаменитость разбил инсульт. Звезда советского и российского кинематографа находится в больничной палате, а ее многочисленные поклонники молятся о скором выздоровлении своей любимицы.