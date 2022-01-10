У звезды обнаружили коронавирус

В прессе появились страшные новости о резком ухудшении состояния здоровья легендарного советского артиста Леонида Куравлева. Оказалось, уже несколько дней любимец миллионов находится в реанимации.



Беда со звездой таких культовых кинолент, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть!", "Афоня" и других случилась в Сочельник. 6 января его отвезли в столичный ковидный госпиталь. Медицинские специалисты оценивают состояние знаменитости как тяжелое.

К сожалению, тест на пресловутую коронавирусную инфекцию оказался положительным. Леонид Вячеславович испытывает серьезные проблемы с дыханием, любимца публики пришлось подключить к оборудованию, которое подает кислород.

Такую информацию удалось узнать журналистам интернет-издания "СтарХит". Источники в медицинском учреждении подчеркнули, что профильные специалисты на круглосуточной основе следят за всеми изменениями в состоянии знаменитости.

Стоит отметить, что у 85-летнего артиста давно начались серьезные проблемы со здоровьем. Этим летом Куравлеву несколько раз вызывали скорую. Тогда именитый актер упал в обморок из-за низкого артериального давления. За здоровьем известного культурного деятеля приглядывает его дочка, которая живет вместе с ним.