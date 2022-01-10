"Красивая женщина": Каменских в откровенном лифчике покрасовалась на пляже

"Красивая женщина": Каменских в откровенном лифчике покрасовалась на пляже
Настя Каменских. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звезда показала плоский живот

Настя Каменских отдыхает в мексиканском Тулуме, который в этом году собрал множество звезд российского и украинского шоу-бизнеса. Певица вовсю наслаждается отдыхом, меняя каждый день купальник. Один из образов звезды очень понравился поклонникам.

Каменских опубликовала в Instagram серию кадров, на которых позирует в черно-белом лифе от бикини с большим вырезом, трусах на ниточках, а также в штанах с принтом зербы. Образ певица дополнила солнцезащитными очками и черной шляпой. Знаменитость продемонстрировала поклонникам, что находится в прекрасной физической форме. 

"Шикарная фигура!", "Красивая женщина!", "Сногсшибательная", "Кайфовая", "Классно", "Куколка", – восхитились горячими фото Каменских фанаты.

Впрочем, среди интернет-пользователей нашлись и недовольные. Кто-то раскритиковал звезду за натянутые трусы, другие – за слишком пикантные снимки. 

Ранее Каменских показала фото без трусов. 

Полина ИВАНОВА
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