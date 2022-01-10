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Настя Каменских отдыхает в мексиканском Тулуме, который в этом году собрал множество звезд российского и украинского шоу-бизнеса. Певица вовсю наслаждается отдыхом, меняя каждый день купальник. Один из образов звезды очень понравился поклонникам.
Каменских опубликовала в Instagram серию кадров, на которых позирует в черно-белом лифе от бикини с большим вырезом, трусах на ниточках, а также в штанах с принтом зербы. Образ певица дополнила солнцезащитными очками и черной шляпой. Знаменитость продемонстрировала поклонникам, что находится в прекрасной физической форме.
"Шикарная фигура!", "Красивая женщина!", "Сногсшибательная", "Кайфовая", "Классно", "Куколка", – восхитились горячими фото Каменских фанаты.
Впрочем, среди интернет-пользователей нашлись и недовольные. Кто-то раскритиковал звезду за натянутые трусы, другие – за слишком пикантные снимки.
Ранее Каменских показала фото без трусов.
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