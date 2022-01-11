Актер не выдерживал мимики коллеги

Легендарная советская кинокомедия "Джентльмены удачи" до сих пор разбирается киноэкспертами в различных обзорах, где пытаются указать на интересные моменты или кинокадры, в которых можно найти те или иные отсылки. Один из таких случаев – эпизод, во время которого герои едут в такси.

Ситуация довольно комична: во время поездки водитель ни разу не посмотрел на Косого, которого сыграл Савелий – герой сидел в тот момент на переднем пассажирском сиденье. Внимательные зрители знают, что таксист (который на самом деле был милиционером по сценарию) слепо вез пассажиров, не обращая на них никакого внимания.

Довольно мелкая деталь, хотя и нестандартная. Оказалось, что объяснения тому есть, хотя в сценарии отсутствуют. Дело в самом Крамарове – в его улыбке и смехе, которая заражала не только зрителей, но и коллег на съемочной площадке.

Крамаров уже в 1970-е зарекомендовал себя так, что еще до первой реплики зрители начинали в кино смеяться. Удивительная улыбка артиста заражала. Не стал исключением и Олег Видов, который сыграл в "Джентльменах удачи" старшего лейтенанта Славина – милиционера под прикрытием, отвозившего главных героев.

Видов по сценарию должен был везти пассажиров, как обычный таксист – общаться и смотреть на дорогу. Однако смотреть на Савелия он не мог – у него текли слезы от смеха. Режиссер Серов все давал ему команду: повернись и говори с человеком. Однако ничего не выходило. Видов все время смеялся, смотря на человека, который нес несуразицу и приправлял рассказы забавными жестами.

Наконец, после десятков мертвых дублей Видов попросил режиссера, чтобы тот разрешил ему просто смотреть вперед и не разговаривать. Серый согласился.

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