Тарасову опять положили в клинику

Тарасову опять положили в клинику
Татьяна Тарасова. Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
В последнее время состояние тренера оставляет желать лучшего

Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову снова положили в больницу. Об этом она сама сообщила корреспонденту издания  "ВсеПроСпорт". Подробности своего состояния при этом она комментировать отказалась. 

Несколько дней назад Тарасовой пришлось вызвать скорую помощь из-за болезненных ощущений в голове и живот, однако медики не стали ее госпитализировать. Сама тренер после появившейся новости уверяла, что ее состояние нормальное. 

В декабре Татьяну Тарасову дважды пришлось лечить под присмотром врачей в одной из столичных клиник – тогда она не смогла присутствовать на съемках шоу "Ледниковый период".

Из-за проблем со здоровьем тренер не сможет комментировать ЧЕ по фигурному катанию в Таллине с 10 по 16 января – ее заменят Александр Гришин, Илья Авербух и Алексей Ягудин.

Источник: ВсеПроСпорт
Роман ИГНАТОВ
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