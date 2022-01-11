В последнее время состояние тренера оставляет желать лучшего

Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову снова положили в больницу. Об этом она сама сообщила корреспонденту издания "ВсеПроСпорт". Подробности своего состояния при этом она комментировать отказалась.

Несколько дней назад Тарасовой пришлось вызвать скорую помощь из-за болезненных ощущений в голове и живот, однако медики не стали ее госпитализировать. Сама тренер после появившейся новости уверяла, что ее состояние нормальное.

В декабре Татьяну Тарасову дважды пришлось лечить под присмотром врачей в одной из столичных клиник – тогда она не смогла присутствовать на съемках шоу "Ледниковый период".

Из-за проблем со здоровьем тренер не сможет комментировать ЧЕ по фигурному катанию в Таллине с 10 по 16 января – ее заменят Александр Гришин, Илья Авербух и Алексей Ягудин.