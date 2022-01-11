Наследница утверждает, что тот знаком с деталями госпитализации звезды

Поклонники звезды кино и театральной сцены Елены Прокловой обеспокоены состоянием звезды: сама артистка находится в больнице, а о болезни ничего не известно. Актриса ограничилась с журналистами лишь парой слов: подтвердила информацию о том, что госпитализирована, однако свернула диалог и бросила трубку. Позднее слухи прояснила ее дочь, заявив, что с подробностями знаком муж звезды.

Напомним, днем ранее стало известно, что Проклову увезли в одну из столичных больниц. Врачи установили, что за пару дней до этого Елена перенесла инсульт. Сама пациентка сообщила, что находится в реанимационном отделении, но с ней будто бы все в порядке.

Журналисты "Московского комсомольца" выяснили, что ухудшение состояния Елены оказалось отнюдь не внезапным. Недомогание она почувствовала еще во время петербургских гастролей. В Северной столице у знаменитости возник гипертонический криз. Уже по возвращении домой, в столицу, произошел инсульт.

Дочь Елены рассказала, что мама не имеет претензий к медикам по части оказания услуг. В Петербурге ей вызвали бригаду скорой. А в Москве пришлось врачей вызывать самим. Впрочем, детальной информацией дочка не располагает – посоветовала обращаться к маминому супругу.

"Насколько мне известно, претензий или жалоб на качество оказанной помощи у нее нет. И ПЦР сдавали, и все сделали нормально", – рассказала наследница звезды.

При этом с последним мужем артистка развелась еще в 2015 году.

Напомним, изначально в СМИ сообщили, что Проклову госпитализировали из-за сильного головокружения и повышенного уровня давления. Магнитно-резонансная томография показала, что у киноактрисы инсульт. Менеджер артистки тогда сообщила журналистам, что не располагает деталями о состоянии Елены.