Дочь Прокловой провогорилась о тайном супруге матери

Дочь Прокловой провогорилась о тайном супруге актрисы
Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наследница утверждает, что тот знаком с деталями госпитализации звезды

Поклонники звезды кино и театральной сцены Елены Прокловой обеспокоены состоянием звезды: сама артистка находится в больнице, а о болезни ничего не известно. Актриса ограничилась с журналистами лишь парой слов: подтвердила информацию о том, что госпитализирована, однако свернула диалог и бросила трубку. Позднее слухи прояснила ее дочь, заявив, что с подробностями знаком муж звезды.

Напомним, днем ранее стало известно, что Проклову увезли в одну из столичных больниц. Врачи установили, что за пару дней до этого Елена перенесла инсульт. Сама пациентка сообщила, что находится в реанимационном отделении, но с ней будто бы все в порядке.

Журналисты "Московского комсомольца" выяснили, что ухудшение состояния Елены оказалось отнюдь не внезапным. Недомогание она почувствовала еще во время петербургских гастролей. В Северной столице у знаменитости возник гипертонический криз. Уже по возвращении домой, в столицу, произошел инсульт.

Дочь Елены рассказала, что мама не имеет претензий к медикам по части оказания услуг. В Петербурге ей вызвали бригаду скорой. А в Москве пришлось врачей вызывать самим. Впрочем, детальной информацией дочка не располагает – посоветовала обращаться к маминому супругу.

"Насколько мне известно, претензий или жалоб на качество оказанной помощи у нее нет. И ПЦР сдавали, и все сделали нормально", – рассказала наследница звезды. 

При этом с последним мужем артистка развелась еще в 2015 году.

Напомним, изначально в СМИ сообщили, что Проклову госпитализировали из-за сильного головокружения и повышенного уровня давления. Магнитно-резонансная томография показала, что у киноактрисы инсульт. Менеджер артистки тогда сообщила журналистам, что не располагает деталями о состоянии Елены.

Источник: MK ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Озвучены вероятные сценарии развития отношений между Россией и США в 2022 году

Странам удалось сдвинуться с мертвой точки

В МИД России сравнили Bloomberg с вонючим сыром

Дипломат указал, как в американском агентстве подают информацию о РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей