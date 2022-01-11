Все спектакли внезапно пропали из афиши

Новый директор МХАТ Владимир Кехман принял неожиданное решение временно закрыть театр на ремонт, хотя до этого расписание спектаклей на январь и февраль было составлено. Новость об этом буквально шокировала труппу, пишет "СтарХит".

До этого на в ходе в театральное заведение висели плакаты с провокационной надписью: "Приходите в мой МХАТ, пока я его не закрыл".

В афише на январь пока остались лишь "Женщины Есенина". "Васса Железнова", которую хотели поставить ради Татьяны Дорониной, отменилась из-за "заболевания ведущего артиста коронавирусом".

Капитального ремонта в театре артисты ждали, но в летний период. Решение Кехмана стало для них большим потрясением, поскольку в таком случае они остаются без работы, как минимум, до октября.

"Думаю, вряд ли найдутся те, кто в восторге от того, что не будет играть. Все зависли в неизвестности, актерам пока толком ничего не сказали об их дальнейшей судьбе", – рассказали в актерской труппе.

Шокированы и противники бывшего худрука МХАТа Эдуарда Боякова, поскольку никаких положительных изменений кадровые перестановки не принесли.

Изначально капремонт театра планировался с мая по ноябрь – на него потратят 5 миллиардов рублей. Кехман собирается перестроить механизацию верхней и нижней сцен, которые последние 50 лет проработали без изменений.

В прошлом году новый гендиректор МХАТа рассказывал, как нашел в заведении тайную моленую комнату.