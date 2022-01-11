Куравлев доживал свои дни в доме престарелых

Куравлев доживал свои дни в доме престарелых
Леонид Куравлев. Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Медики забрали Милославского из пансионата для пожилых

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев оказался в больнице перед рождественскими праздниками. Оказалось, что любимца миллионов забрали из московского пансионата для престарелых.

Известно, что 5 января медики, приехавшие для оказания скорой помощи, диагностировали у пациента повышенную температуру тела, а также пониженную сатурацию. Врачи приняли решение о госпитализации Куравлева из-за подозрений коронавирусной инфекции.

Однако оба теста на ковид, сделанные 6 и 9 января, показали отрицательный результат. В настоящее время артист находится в Коммунарке, передает "Пятый канал".

Неизвестно, как долго Куравлев находился в доме для престарелых. Последние несколько лет актер ведет затворнический образ жизни. После того, как не стало жены Нины, Леонид впал в глубокую депрессию, прекратив общение даже с друзьями. Соседи же говорили, что артист потерял к жизни всякий интерес.

Как отмечает источник, в последние годы легендарный артист испытывал сложности со здоровьем из-за гипертонии. У Куравлева наблюдалось частое головокружение, в целом состояние было неудовлетворительным. Летом он упал в обморок.

Неизвестно, по каким причинам преклонного артиста увезли в дом престарелых, несмотря на то, что у Куравлева есть и дети и внуки. В своих нечастых интервью актер рассказывал, что главную поддержку ему всегда оказывала, прежде всего, любимая семья.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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