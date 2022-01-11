Известная российская телеведущая попала в больницу

Известная российская телеведущая попала в больницу
Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com
У знаменитости проблемы с дыханием
Российскую и советскую ведущую Киру Прошутинскую госпитализировали. Об этом сообщает Mash. 76-летняя журналистка обратилась к врачам с жалобами на кашель еще 9 января. Во время осмотра медики зафиксировали у нее высокое артериальное давление, а на следующий день состояние знаменитости ухудшилось. Врачи при повторном вызове обнаружили у Прошутинской хрипы в легких, было принято решение положить ее в больницу. Сечас состояние телеведущей средней степени тяжести, ее перевели на кислородную маску. Прошутинская была автором программ "Взгляд", "Времечко", "Дежурный по стране", "Пресс-клуб", "Народ хочет знать" и "Оба-На".
Источник: Mash • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ
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