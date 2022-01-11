Звезда не стала опровергать информацию

Звездная ведущая Юлия Барановская отреагировала на слухи о своей интимной связи с артистом Григорием Лепсом, переживающим развод с супругой. Журналистка прокомментировала информацию, ранее преподнесенную певицей Миленой Дейнегой: та сообщила, что расторжение брака будто бы стало следствием супружеской неверности известного музыкального исполнителя.

Не вполне ясно, что конкретно имела в виду Юлия. Тем не менее, теледущая не стала опровергать слухи, лишь переадресовала этот вопрос Дейнеге – к ней и посоветовала обращаться к журналистам, с которыми была немногословна.

"Ну пускай, звоните певице этой, еще кому-то звоните, мне-то что звоните? – приводит издание NEWS.ru комментарий Юлии Барановской.

Напомним, ранее Дейнега заявила, что Лепс якобы переспал с Барановской – из-за этого и рухнул его двадцатилетний брак с Анной Шаплыковой. Сам манекенщик Дмитрий Савчук, уверяет женщина, вовсе не имеет никаких любовных связей с Анной – вертится, по ее словам, больше в мужских кругах.

Григорий познакомился с Анной еще в начале "нулевых" в одном из ночных клубов – она на тот момент выступала в качестве танцовщицы в балете Лаймы Вайкуле. Два года спустя родила мужу дочку Еву, еще пять лет спустя родилась Николь, а в 2010 году появился на свет сын Иван. Пара неожиданно развелась в декабре 2021 года. Позднее стало известно, что инициировала развод Анна. Сам артист признался после новости, что у него возникли проблемы со здоровьем. Не так давно он перенес гипертонический криз.