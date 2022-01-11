С резким осуждением такого шага выступила Эвелина Бледанс

Недавно в жизни дочери знаменитого российского певца и хормейстера Михаила Турецкого произошло большое несчастье. Оказалось, что ребенок, которого вынашивала Наталья, страдал синдромом Дауна. Именно поэтому девушка решилась на аборт. Такой поступок вывел из себя известную актрису Эвелину Бледанс, которая сама воспитывает "солнечного" ребенка.



Знаменитость решила публично выразить свое негодование и опубликовала разгромный пост на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Эвелина убеждена, что делать борт при обнаружении отклонений у плода – аморально.

Также Бледанс сильно задела повышенная активность Натальи в публичном пространстве. Женщина пыталась оправдать свое решение и называла аборт "спасением". Дочь Турецкого объясняла, что у нее уже есть двое наследников, которые требуют внимания. Кроме того, Наталья активно занимается собственной самореализацией и не готова взять на себя такую тяжелую ношу, как уход за особенным ребенком.

По мнению Бледанс, подобного рода оправдания фактически приравнивают "солнечных" малышей к "мусору, от которого нужно безоговорочно избавляться".

В доказательство своей правоты артистка выложила трогательный видеоролик с особенным сыном Семеном. Эвелина подчеркивает, что ребенок делает ее жизнь ярче и наполняет ее смыслом.

Любопытно, что после резкой критики Наталья решила закрыть свою страницу в "Инстаграм".

Стоит отметить, что Бледанс достаточно часто высказывает свое мнение по поводу событий в звездных семьях. Недавно она озвучила вероятную причину развода певицы Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым.