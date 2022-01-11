Артистка записала новое аудиосообщение своим поклонникам

Марина Хлебникова сообщила фанатам в Instagram, что врачи разрешили ей покинуть больницу, если она будет соблюдать все рекомендации. Певица призналась, что очень рада этой новости.

Артистка поведала, что вернуться в свою квартиру пока не может. Какое-то время звезда поживет у друзей, которые помогали ей все это время. Они же, по ее словам, организовали сбор средств на ремонт пострадавшего в пожаре жилья.

Хлебникова поблагодарила всех неравнодушных за теплые слова и финансовую помощь. Знаменитость призналась, что эти два месяца были нелегкими для нее. Однако подробности о своем состоянии она раскрывать не стала.

О сборе средств для восстановления квартиры ранее сообщал Андрей Малахов в своей передаче "Прямой эфир".

В ночь на 18 ноября в квартире Хлебниковой случился пожар. Звезд получила ожоги и отправление продуктами горения. Дочь артистки Доминика в программе Малахова рассказывала, что ожоги несильные, ее матери сделали операции, однако о полном восстановлении говорить пока рано. Что именно случилось в ту злополучную ночь, до сих пор не ясно.