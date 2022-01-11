Хлебникова отказалась возвращаться домой после выписки из больницы

Хлебникова отказалась возвращаться домой после выписки из больницы
Марина Хлебникова. Фото: Said Gadzhiev/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка записала новое аудиосообщение своим поклонникам

Марина Хлебникова сообщила фанатам в Instagram, что врачи разрешили ей покинуть больницу, если она будет соблюдать все рекомендации. Певица призналась, что очень рада этой новости.

Артистка поведала, что вернуться в свою квартиру пока не может. Какое-то время звезда поживет у друзей, которые помогали ей все это время. Они же, по ее словам, организовали сбор средств на ремонт пострадавшего в пожаре жилья. 

Хлебникова поблагодарила всех неравнодушных за теплые слова и финансовую помощь. Знаменитость призналась, что эти два месяца были нелегкими для нее. Однако подробности о своем состоянии она раскрывать не стала. 

О сборе средств для восстановления квартиры ранее сообщал Андрей Малахов в своей передаче "Прямой эфир". 

В ночь на 18 ноября в квартире Хлебниковой случился пожар. Звезд получила ожоги и отправление продуктами горения. Дочь артистки Доминика в программе Малахова рассказывала, что ожоги несильные, ее матери сделали операции, однако о полном восстановлении говорить пока рано. Что именно случилось в ту злополучную ночь, до сих пор не ясно. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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