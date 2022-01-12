Молодой человек учится в Европе и владеет несколькими иностранными языками

Популярный теледоктор Александр Мясников недавно поздравил своего наследника Леонида с 28-летием – гордый отец опубликовал в социальных сетях фото, поделившись с поклонниками снимком идущего по его профессиональным стопам сына.

Молодой человек стоит на фото в защитных очках и медицинском халате: сомнений в том, какую профессию выбрал себе Леонид нет ни у кого. Позднее к обсуждению присоединились и подписчики Александра Мясникова, отметив, как сильно похож Леонид на своего папу.

О Леониде известно не так много. Все-таки, молодой человек – личность непубличная, в отличие от отца, и на телевидении не выступает. Мясников-младший решил посвятить жизнь врачеванию, как и его родитель. Сейчас он учится на фармацевта в парижском университете Сорбонна. У Леонида французское гражданство, молодой человек владеет четырьмя зыками, любит боевые искусства и путешествия.

Связывать себя узами брака Леонид не спешит, хотя у него имеется избранница. Родом она из Молдавии. Известно, что девушка тоже решила стать медиком – отец, понятное дело, выбор сына одобрил. Хотя и очень переживал одно время за выбор Леонида: дело ведь серьезное. А теперь чаще задумывается о внуках.

Мясников уделяет сыну максимум своего внимания – хочет, чтобы тот продолжил медицинскую династию, история которой насчитывает уже 200 лет.

Сейчас телеведущий относится к своему старшему ребенку с придыханием, с ужасом вспоминая то время, когда предлагал супруге сделать аборт. Тогда он активно строил карьеру в медицине, времени на детей у них с женой категорически не было.

В какой-то момент он смирился с мыслью, что пока им придется повременить с расширением семейства, но новость о беременности Натальи после многочисленних попыток стала для них неожиданностью. Мясников вспоминал, что рождению мешал недуг, который нашли у супруги – доброкачественную опухоль. Он предложил ей вместе с операцией сделать аборт, но его жена в резкой форме отстояла право стать матерью. Леонид появился на свет, когда телемедику было уже 40 лет.